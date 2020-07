Kommentar zur Maskenpflicht : Ein notwendiges Übel

Über das Für und Wider der Maskenpflicht wird mit einer Wucht diskutiert, als treibe das Land unversöhnlich einer abgrundtiefen Spaltung entgegen. Selbst der Verursacher der jüngsten Aufregungen, Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe, will die Maske in seinem Land allerdings keineswegs sofort fallen lassen.

Der Christdemokrat stellt das frühestens für den August in Aussicht. Jetzt ist Anfang Juli.

Unbestritten dürfte sein, dass die Maske eine Spaßbremse für den persönlichen Konsum darstellt. So wird das ungewohnte Stück Stoff dann auch eher als ein notwendiges Übel betrachtet: als ein Schutz zum Schutz anderer. Deshalb hat es sich in der Öffentlichkeit inzwischen weitgehend durchgesetzt. Insofern wirkt auch die breite politische Debatte etwas befremdlich. Viele Menschen sind durchaus klüger, als man es ihnen in Parteizentralen zutraut.