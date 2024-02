So reagieren Saar-Politiker auf die Attacke des CSU-Chefs Söder: „Saarland einsparen“ – Jost: „Der soll sein Maul halten!“

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) wies die Überlegungen zurück. Das Saarland und den Länderfinanzausgleich infrage zu stellen, sei „CSU-Folklore“, sagte Rehlinger beim Aschermittwoch der Saar-SPD in Siersburg. Mit Blick auf den langsamen Windkraft-Ausbau in Bayern sagte Rehlinger: „Wenn der Kollege Söder mal so viel Windkraft ausbauen würde, wie er heiße Luft erzeugt, dann wäre mir nicht mehr bange um die Energiewende in Deutschland.“ Bayern habe selbst 37 Jahre lang Geld aus dem Finanzausgleich bekommen, zeitweise auch vom Saarland. Sie finde es zynisch, dem Saarland „so etwas zuzumuten, nur weil man einen billigen Spaß beim politischen Aschermittwoch haben will“. Innenminister Reinhold Jost wurde noch deutlicher: „Er sollte sein Maul halten!“