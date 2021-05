Interview mit Manfred Weber : „Die starke Reaktion halte ich für angemessen“

Brüssel Der Vorsitzende der christdemokratischen EVP-Fraktion im EU-Parlament sieht den Kreml in der Mitverantwortung für die erzwungene Landung in Minsk.

WEBER Definitiv nicht. Lukaschenko weiß, dass sein Regime ohne Unterstützung und Rückendeckung von Putin keine Überlebenschance hat. Deshalb gehen viele davon aus, dass alle wesentlichen Schritte mit Moskau abgestimmt und von dort abgedeckt werden. Dieser Vorfall zeigt, dass wir in Moskau eine Führung haben, die das Miteinander mit Europa nicht mehr will, sondern bewusst einen Konfliktkurs steuert. Darauf muss sich die Europäische Union einstellen.

WEBER Sollte es weitere Eskalationen geben – ich denke hier an das Vorgehen gegen die Demokratiebewegung in Russland - dann sind auch weitere Maßnahmen nicht mehr undenkbar. Das schließt das Projekt Nord Stream 2 ein. Wir Europäer werden immer den Dialog anbieten. Aber wenn er zurückgewiesen wird, müssen wir auch zur Entschlossenheit bereit sein.

WEBER Die Spende ist noch nicht ausreichend, aber sie ist ein ganz starkes Zeichen. Die Europäische Union hat die Versorgung seiner Bürger sichergestellt. Auch in Arztpraxen kommen mehr und mehr die großen Mengen Impfstoffe an. Somit ist es richtig, jetzt den Blick nach Afrika und andere Regionen zu werfen. Die Pandemie ist nur global besiegbar. Deshalb werden wir unsere amerikanischen Freunde einladen, keine Debatten über Patentrechte zu führen, sondern alles zu tun, um die Vakzine möglichst schnell an die zu verteilen, die sie sich nicht selbst leisten können. US-Präsident Joe Biden sollte zügig die gelagerten Impfstoff-Mengen zum Beispiel von Astrazeneca, die in den Vereinigten Staaten in Lagern gehortet werden, freigeben und zur Verfügung stellen.