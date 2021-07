Leitartikel : Die Benachteiligung der Jüngsten setzt sich fort

Es gibt eine traurige Kontinuität in dieser Pandemie: Kinder und Jugendliche werden benachteiligt. Sie mussten lange im Distanz- oder Wechselunterricht lernen, während viele Büros offenblieben. Sie durften nicht mit Freunden spielen oder im Verein Sport treiben, während sich die Fußballprofis auf die EM vorbereiteten.

Nun steigt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz seit einigen Tagen wieder an, die Sorge vor der vierten Welle wächst – und reflex­artig wird vom politischen Spitzenpersonal mehr Fokus auf die Jüngeren gefordert. So müssen nach Ansicht von SPD-Chefin Saskia Esken nun die Gesundheit, Bildungs- und Entwicklungschancen der jungen Generationen „im Vordergrund“ stehen. Die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt kritisiert die Bundesregierung dafür, zu wenig zu tun, um Kitas und Schulen zu sichern. Beide haben mit ihren Befunden durchaus Recht. Doch ihre Aufgabe ist es nicht nur, zutreffende Problemdiagnosen zu stellen, sondern vor allem, tragfähige Konzepte zu entwickeln. Eskens Partei gehört immerhin noch der Bundesregierung an, die SPD stellt mit Christine Lambrecht die Bundesjugendministerin und mit Britta Ernst die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz. Und die Grünen, die Göring-Eckardt im Bundestag führt, sind an elf Landesregierungen beteiligt. Da Bildung und Schulen der Kultushoheit der Länder unterliegen, sollte die grüne Fraktionschefin lieber mit ihren Landeskollegen an Lösungen arbeiten, statt mit dem Finger auf den Bund zu zeigen.

Das sind keineswegs die einzigen Fälle, in denen die Argumente mit Blick auf die Jüngsten wohlfeil sind. Zuletzt wurden Forderungen laut, die Ständige Impfkommission solle schnellstmöglich die Kinderimpfungen empfehlen. Der Hintergrund solcher Vorstöße ist klar: Solange Kinder und Jugendliche nicht immunisiert sind, wird die vierte Welle in dieser Altersgruppe am stärksten einschlagen. Auch der Präsenzunterricht gerät dann wieder in Gefahr – kurz vor der Bundestagswahl will das keiner verantworten. Doch in Ermangelung politischer Konzepte eine wissenschaftliche und unabhängige Institution wie die Stiko unter Druck zu setzen, ist mehr als unangebracht. Was es braucht, sind vernünftige Test-, Hygiene- und Lüftungskonzepte für Schulen und Kitas. Leere Forderungen und warme Worte sind fehl am Platz. Sie ändern nichts an der traurigen Tatsache, dass Kinder und Jugendliche in der Pandemie noch immer benachteiligt werden.