Krieg in Israel Armee widerspricht Flächenbombardement auf Gaza – UN: 390 000 Palästinenser auf der Flucht

Angesichts von Bildern weitreichender Zerstörungen im Gazastreifen hat ein israelischer Militärsprecher am Donnerstag, 12. Oktober, betont, es gebe „kein Flächenbombardement“ in dem Palästinensergebiet. „Wir greifen kein Ziel an, das nicht auf Geheimdienstinformationen basiert“, sagte Sprecher Richard Hecht.