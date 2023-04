Kreml will angeblich Querfront aus AfD und Wagenknecht-Lager Ex-Mann über Wagenknecht: „Sahra darf diesen Fehler nicht machen“

Das Drehbuch des Kreml stammt aus den Tagen des Kalten Krieges. Wie Moskau damals die Kampagne gegen die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen beeinflussten, betrachten sie Deutschland heute als Hebel, die militärische Hilfe des Westens für die von Russland überfallene Ukraine zu stoppen. Das geht aus an die Öffentlichkeit gelangten Geheimdokumenten hervor, über die erstmals die Washington Post im Umfeld des Discord-Leaks exklusiv berichtet hat. Demnach verfolgt der Kreml die Strategie, in Deutschland ein Bündnis aus AfD und Linken um Sahra Wagenknecht zu fördern. Der Auftrag dazu sei am 13. Juli 2022 bei einem Treffen mit Experten vom stellvertretenden Stabschef im Kreml, Sergej Kiriyenko, erteilt worden.