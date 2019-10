Kanzler-Frage : Kramp-Karrenbauer stürzt in Umfrage weiter ab

Kramp-Karrenbauer stürzt in Umfrage weiter ab

Hamburg Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer verliert in der Wählerschaft weiter an Zuspruch.

In der neuesten Umfrage von Kantar Public für die „Spiegel“-Politikertreppe wünschen nur noch 29 Prozent der repräsentativ Befragten eine „wichtigere Rolle" für die Ex- Saar-Ministerpräsidentin. Gegenüber ihrem Spitzenwert vom Dezember büßte sie damit die Hälfte ihrer Prozentpunkte ein und liegt nur noch im Mittelfeld der wichtigsten Politiker. Von möglichen Kanzlerkandidaten kommt sie am schlechtesten weg. Selbst unter eigenen Parteianhängern findet sie nach Spiegel-Angaben keine Mehrheit als Kanzlerin.