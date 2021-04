Kommentar : Pi mal Daumen mal Corona

Foto: SZ/Robby Lorenz

Meinung Also sieht die Bundes-Notbremse nach der Einigung von Union und SPD jetzt vor, dass Spaziergänge ab 22 Uhr für Einzelpersonen bis Mitternacht erlaubt bleiben. Auch Individualsport. Ein echtes Entgegenkommen an die vielen Spätjogger. Danach geht so was nur noch mit Hund an der Leine.

Wenn jene, die die Bundesnotbremse als willkürlich betrachten, je Argumente gebraucht haben – die Koalition liefert sie. Pi mal Daumen ersetzt wissenschaftliche Begründungen. Die gibt es nämlich für keine der gefundenen Grenzziehungen. Und der Sinn des Ganzen, Kontakte zu minimieren, abendliche Treffen drinnen oder draußen zu verhindern, verschwindet fast komplett.