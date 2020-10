Kommentar : Reiseverbote helfen in der Krise wenig

Vieles an der Corona-Bekämpfung ist verzweifeltes Bemühen, denn der Feind entzieht sich. Manches grenzt dabei schon an Symbolik. Reisebeschränkungen zum Beispiel können helfen, wenn man die Einschleppung des Virus in ein ansonsten weitgehend infektionsfreies Gebiet verhindern und die Kontrolle über Verbreitungswege behalten will.

Nicht aber, wenn die Krankheit längst da ist. Und das ist in ganz Deutschland der Fall. Die Unterschiede zwischen den Regionen sind relativ gering, lokale Ausbrüche kann es überall geben. Vollends absurd wird es, wenn jetzt Angestellten aus Berlin-Mitte oder Familien aus Hamm sogar das Reisen innerhalb Deutschlands untersagt wird. Das zerstört Urlaubspläne, stürzt Hoteliers in die Krise – und hilft kaum.