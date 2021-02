Kommentar zum Waldzustand 2020 : Wenigstens ein Anfang ist gemacht

Mit Waldeigentümern möchte man in diesen Zeiten nicht tauschen. Drei aufeinanderfolgende Dürrejahre, anhaltender Schädlingsbefall und zahlreiche Krankheiten bei allen Baumarten – der deutsche Wald ist so kaputt wie nie, schlimmer noch als in den 1980er Jahren, Stichwort „saurer Regen“.

Nadel- und Laubbäume leiden gleichermaßen. Jeder kann das sehen, den es bei diesem frühlingshaften Wetter in den Wald zieht.