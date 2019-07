Neues aus Berlin : Happy Birthday miteinander

Foto: SZ/Robby Lorenz

Kevin Kühnert, Juso-Chef, hatte am Montag Geburtstag. Er wurde 30 Jahre jung. Zu diesem Anlass befragte eine Zeitung seine Grundschullehrerin und die meinte, Kevin könne auch SPD-Chef.

Okay. Kühnert reagierte bei Twitter auf die Aktion so: „Nach dem Jahrzehnt, in dem meine Grundschullehrer*innen zu meinem Werdegang befragt wurden, folgt nun wohl das Jahrzehnt, in dem die Oberschullehrer*innen dran sind.“ Kann sein. Er freue sich „trotzdem“ drauf, so Kühnert spöttisch.

Horst Seehofer macht keine Anstalten, sich auf das Altenteil zu verabschieden. Darauf, dass sich der Bundesinnenminister ganz zurückzieht, haben ja viele in der Koalition immer mal wieder gehofft. Am Donnerstag wurde der Horst Seehofer 70. Gefeiert wurde an einem unbekannten Ort nur mit der Familie. Vorher verriet der CSU-Mann aber noch eine seiner Lieblings-Weisheiten: „Die Jungen laufen schneller, aber die Älteren sind eher am Ziel, weil sie die Abkürzungen kennen.“ Das kann man sich mal merken.

Norbert Röttgen, einst von der Kanzlerin als Bundesumweltminister gefeuert, feierte am Dienstag seinen 54sten. Röttgen war einer der CDU’ler, die in den 90er Jahren in der „Pizza-Connection“ schon Kontakt zu den Grünen hatten. „Pfui“, riefen damals noch viele Parteifreunde. Und heute? Heute sind die Grünen beinahe stärker als die Union. „Da wird wieder die Luft rausgehen“, so Grünen-Versteher Röttgen in dieser Woche. Zweckoptimismus nennt man das.