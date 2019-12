Analyse nach der Wahl : „Die meisten Menschen in Großbritannien haben die Nase voll“

Brüssel Die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley (SPD), sieht hinsichtlich des Brexits noch jede Menge Unklarheit. Boris Johnson habe die Wahl mit viel Populismus gewonnen, sagt sie.

Nach der Wahl in Großbritannien fordert die Europäische Union eine zügige Ratifizierung und Umsetzung des Brexit-Abkommens. Darüber hinaus bekräftigten die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel am Freitag den Wunsch nach einer möglichst engen Beziehung zu Großbritannien auch in Zukunft. Diese solle aber auf einem „Gleichgewicht aus Rechten und Pflichten gründen“, heißt es im Gipfel-Beschluss. Das Papier wurde am frühen Freitagnachmittag von den 27 bleibenden Staaten beschlossen.

BARLEY Zumindest in Bezug auf das Austrittsdatum am 31. Januar. Aber natürlich kommt jetzt auch neue Unklarheit hinzu. Was passiert mit dem Vereinigten Königreich, was mit Schottland und Nordirland? Es gibt Stimmen in diesen Landesteilen, die sich von London lossagen und darüber ein Referendum abhalten wollen. In Schottland hat damit die SNP fast alle Wahlkreise gewonnen. Und nach dem Austritt werden ja erst die Verhandlungen über die zukünftige Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU beginnen, was viel komplizierter sein wird als das, was wir bisher erlebt haben.