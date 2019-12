Lehrer als Finanzberater? : Damit Schulden machen nicht Schule macht

Berlin/Saarbrücken Der Lehrerverband will wirtschaftliche Themen in den Unterricht integrieren. Doch laut Saar-Bildungsministerium ist das längst der Fall.

Schüler lernen aus Sicht des Deutschen Lehrerverbandes zu wenig über finanzielle Themen und rutschen deswegen leichter in die Schuldenfalle. „Ökonomische Unterrichtsinhalte spielen in der Schullandschaft eine zu geringe Rolle“, sagt Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger. „An vielen Schulen werden sie fachfremd unterrichtet, weil ausgebildete Lehrer dafür fehlen.“ Für das Unterrichten ökonomischer Zusammenhänge seien aber Experten nötig. „Das kann kein Politiklehrer nebenbei unterrichten.“

Vor der Schule sieht auch Lehrerverbandspräsident Meidinger die Eltern in der Pflicht. „Jugendlichen zu vermitteln, wie sie mit Geld umgehen, ist grundsätzlich Elternsache“, sagte er. „Das wird die Schule ihnen nicht abnehmen können. In der Schule kann man zwar Projekte machen dazu, wie man vernünftig mit Geld umgeht, aber das wird nie den Vorbildcharakter der eigenen Eltern ersetzen.“ Mit dem eigenen Taschengeld zu haushalten – „diese Primärerfahrungen wird Schule nie vermitteln können“.

Das saarländische Bildungsministerium verweist darauf, dass ökonomische Bildung längst Bestandteil des Unterrichts sei. „Selbstverständlich ist Finanzbildung ein wesentlicher Teil der Allgemeinbildung und deshalb in den Lehrplänen aller Schulformen angemessen berücksichtigt“, sagt eine Sprecherin. Den Umgang mit Geld lernten Kinder schon ab der ersten Klasse im Mathematikunterricht. Das Konsumverhalten der Schüler, „etwa in Bezug zu Werbung, Markenzwang und nachhaltigem Wirtschaften“, werde ab Klassenstufe drei im Sachunterricht thematisiert. An Gemeinschaftsschulen seien die Themen „Geld, Finanzen und Verbraucherschutz“ beispielsweise ab der fünften Klasse Teil des Fachs Arbeitslehre. An den Gymnasien würden ökonomische Kenntnisse – etwa in den Fächern Sozialkunde und Politik – nochmals vertieft. Auch abseits des regulären Unterrichts gibt es laut Bildungsministerium zahlreiche Projekte für saarländische Schüler. Beispiele seien die „Junior Schülerfirma“ vom Institut der deutschen Wirtschaft oder „Ökonopoly“, ein Wirtschaftsspiel des Vereins Arbeitsleben, Wirtschaft, Schule (Alwis).