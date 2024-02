Am 24. Februar 2023 jährt sich der Angriff des russischen Militärs auf die Ukraine zum zweiten Mal. Die EU-Staaten wollen zu diesem Jahrestag neue Russland-Sanktionen verhängen. Darauf einigten sich am Mittwoch Vertreter der 27 Mitgliedsländer in Brüssel, wie die belgische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte.