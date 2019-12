Kostenpflichtiger Inhalt: Jahresrückblick Europa : Europa gibt sich nicht auf

Brüssel Trotz Brexit-Streits, Drucks von außen und Verwerfungen in Mitgliedsländern: Die EU hat sich für einen Neuanfang aufgestellt. An der Spitze: Ursula von der Leyen.

Europa hat sich erneuert, und nicht immer ganz freiwillig. 2019 war so etwas wie ein Jahr des Wechsels für diese Gemeinschaft unter Druck. Vertraute Gesichter verschwanden, unerwartete neue Namen tauchten auf. Fest vereinbarte Stichtage wurden bedeutungslos und verstrichen, ohne dass passierte, worauf man doch so lange hin gefiebert hatte. Noch vor einem Jahr schien der Austritt des Vereinigten Königreiches am 29. März 2019 sicher – schließlich ließen die Verträge jener europäischen Familie, der Großbritannien nicht mehr angehören wollte, nur eine zweijährige Frist für ein Austrittsabkommen zu. Doch der Tag kam und verging. Alles blieb beim Alten. Stattdessen rückte ein neues Datum ins Blickfeld: der 31. Oktober. Auf dem Weg dahin lernte die europäische Öffentlichkeit einen Mann kennen, der mit seinen „Ooooorder“-Rufen zu einer Berühmtheit wurde, dann aber doch abtreten wollte: John Bercow, der Sprecher des britischen Unterhauses, der wohl mehr als einmal mit seinen Geschäftsordnungstricks einen Brexit ohne Deal verhinderte. Premierministerin Theresa May hatte ohne eigene Mehrheit keine Chance.

Boris Johnson rückte als neuer Hausherr in Downing Street 10 nach, handelte mit der EU einen Deal aus, der endlich den Weg in die Eigenständigkeit freimachen sollte. Auch er scheiterte zunächst und erfand die diplomatische Note, die auch ohne Unterschrift gültig war. Da er nicht um neue Verschiebung des Brexits bitten wollte, aber ein entsprechendes Gesetz befolgen musste, schickte er eine Mitteilung nach Brüssel, ohne sie zu unterzeichnen. Am Jahresende 2019 gab es deshalb ein weiteres Datum: 31. Januar 2020. Nach dem überraschend klaren Sieg Johnsons bei der Unterhauswahl im Dezember scheint der Termin jetzt sicher.

Chronik Was sonst 2019 wichtig war in Europa Januar Im Streit über den Namenskompromiss für Nord-Mazedonien zerbricht die griechische Regierung von Alexis Tsipras. Das britische Parlament lehnt das Brexit-Abkommen mit der EU ab. Auch im März scheitert es. März Premierministerin Theresa May beantragt bei der EU erfolgreich einen Aufschub des Brexit bis Ende Juni. Auch dieses Datum wird gerissen. Die Briten müssen daher an der EU-Wahl teilnehmen. Das EU-Parlament stimmt für eine Urheberrechtsreform, die Autoren im Netz besser schützen soll. Netzaktivisten fürchten um den freien Austausch im Netz. April Der Komiker Wolodymyr Selenskyj wird zum Präsidenten der Ukraine gewählt. Mai Ein 2017 heimlich auf Ibiza gedrehtes Video zeigt Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), wie er einer falschen russischen Oligarchin Staats-Aufträge gegen Wahlkampfhilfe zusagt. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beendet die Koalition. Bei den Europawahlen wird die extreme Rechte gestärkt, stärkste Kraft bleiben aber die Christdemokraten der EVP. Statt ihres Spitzenkandidaten Manfred Weber nominieren Europas Regierungschefs aber die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen als Chefin der neuen EU-Kommission. Juni Im Streit um den Brexit erklärt die britische Premierministerin Theresa May ihren Rücktritt. Trotz eines Verbots legt das deutsche Rettungsschiff „Sea Watch 3“ mit Kapitänin Carola Rackete und 40 Migranten an Bord in Lampedusa an. In Dänemark werden die Sozialdemokraten mit einem restriktiven Einwanderungskurs stärkste Partei und können unter Mette Frederiksen eine linke Regierung bilden. Juli Der frühere Londoner Bürgermeister und Brexit-Verfechter Boris Johnsons setzt sich bei den Konservativen durch und wird britischer Premierminister.

Die griechischen Konservativen von Kyriakos Mitsotakis siegen in der Parlamentswahl. Ursula von der Leyen (CDU) wird im Europaparlament an die Spitze der EU-Kommission gewählt. August In Rom platzt die Regierung der rechten Lega unter Matteo Salvini mit den Fünf Sternen. Im September wird der Parteilose Giuseppe Conte Ministerpräsident einer Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten (PD). September Bei der Parlamentswahl in Österreich gewinnt die ÖVP mit 37,5 Prozent. Sebastian Kurz bemüht sich um ein Bündnis mit den Grünen. Oktober Die EU und London einigen sich auf ein neues Brexit-Abkommen. Es scheitert im Londoner Parlament. Der Brexit wird erneut verschoben. Bei den Wahlen in Polen erringt die nationalkonservative PiS erneut die absolute Sitze-Mehrheit. November Die Französin Christine Lagarde, bisher IWF-Chefin, wird neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Dezember Ursula von der Leyen nimmt mir ihrer neuen EU-Kommission die Arbeit auf. Ein Generalstreik gegen die geplante Rentenreform legt Frankreich teilweise lahm. Bei den Parlamentswahlen in Großbritannien setzt sich der konservative Premier Boris Johnson mit seinem Brexit-Kurs durch. Mit satter Parlamentswahl kann er nun den Brexit durchziehen.

Die Union selbst häutete sich: Nach der Europawahl im Mai funktionierten bisherige Bündnisse im Europäischen Parlament nicht mehr. Der erste, der das zu spüren bekam, war der Mann, mit dem die Christdemokraten eigentlich das wichtigste Amt in der EU erobern wollten: Manfred Weber. Monatelang kämpfte der Niederbayer als Spitzenkandidat der stärksten Parteienfamilie um Stimmen, für Europa und seine politische Zukunft. Doch kaum war die Wahl vorüber, stoppten die Staats- und Regierungschefs seine Ernennung zum Kommissionspräsidenten und zogen in einer seltsamen Nacht-und Nebelaktion eine CDU-Politikerin aus dem Hut: Ursula von der Leyen – nach 52 Jahren der zweite Politiker aus Deutschland in dem Amt. Vor allem aber: die erste Frau. Ob sie am Neujahrstag 2019 geglaubt hätte, dass sie zwölf Monate später nicht mehr Bundesverteidigungsministerin, sondern EU-Kommissionspräsidentin sein würde? Und zugleich Initiatorin eines Green Deals, mit dem die Union ihren vielleicht umfassendsten Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft anging, um im Jahr 2050 klimaneutral zu sein?

Nur 15 Tage lagen zwischen ihrer Nominierung im Juli und ihrer Bewerbungsrede im Europäischen Parlament. Sie gewann die Abstimmung knapp – und musste dann trotzdem länger warten, weil die Abgeordneten ihr eigentlich geplantes Team erst noch einmal durcheinander wirbelten, als sie drei ihrer potenziellen Kommissare wieder nach Hause schickten.

Von der Leyen löste Jean-Claude Juncker ab, der sich mit einem „Es lebe Europa“ von der EU und der Politik verabschiedete – zusammen mit Günter Oettinger, der nach zehn Jahren Brüssel verließ. Gemeinsam mit Donald Tusk, der nach fünf Jahren als EU-Ratspräsident ging und dem jungen belgischen Ex-Premier Charles Michel Platz machte. Mit 43 Jahren ist er nicht einmal der Jüngste beim EU-Gipfel. Im Dezember reiste Sanna Marin nach Brüssel. Mit 34 Jahren war sie kurz zuvor die jüngste Regierungschefin der Welt geworden – die jüngste finnische Premierministerin sowieso. Den Jugend-Titel könnte sie aber bald verlieren, wenn in Österreich Sebastian Kurz wieder ins Amt kommt. Schließlich hat er die Nationalratswahlen klar gewonnen, nachdem er zuvor infolge der Ibiza-Affäre seines Vizes Heinz-Christian Strache im Parlament abgewählt worden war. Er ist erst 33.

Doch es waren zwei andere Politiker, die die EU auf höchst unterschiedliche Weise in Atem hielten. Matteo Salvini, Chef der italienischen Lega und bis September 2019 Innenminister seines Landes, ließ keine Gelegenheit aus, die Union zu torpedieren. Ganz anders dagegen Emmanuel Macron, der als französischer Staatspräsident die Rolle des aufrüttelnden Europäers übernahm, der aber auch mit seiner „Hirn­tod“-Analyse die Nato verunglimpfte und sich zum Ärger nicht nur der Bundeskanzlerin Russland annähern wollte. Der als Hoffnungsträger gestartete Macron entwickelte sich innerhalb der Gemeinschaft immer mehr zu einem Politiker, an dem sich die Geister schieden – vor allem, als er im Oktober die Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien verhinderte. Für die Menschen in Skopje und Tirana brach eine Welt zusammen.

Europa rang in diesem Jahr aber auch mit sich selbst. Während die Union auf der einen Seite um ein neues Selbstbewusstsein kämpfte, die im Jahr zuvor gegründete Verteidigungsunion namens Pesco ausbaute und weiter von einer europäischen Armee zu träumen wagte, geriet die Gemeinschaft international unter Druck. Immer wieder drohten die Vereinigten Staaten mit höheren Zöllen, ehe sie die Abgaben anhoben: auf Stahl, auf Aluminium, auf französischen Käse und britische Shirts. In Brüssel entwarf man zwar Gegenmaßnahmen, ließ diese aber erst einmal in der Schublade liegen, weil man vor allem eines vermeiden wollte: drastisch höhere Importabgaben für Autos aus den europäischen Schmieden. Es war der Versuch, sich der Politik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump nicht zu beugen. Und so hielten die Europäer denn auch an dem Atom-Deal mit dem Iran fest, als Washington ihn nicht nur gekündigt, sondern auch bereits straffere Sanktionen erlassen hatte.

Doch das Bild einer außenpolitisch geschlossenen Union bekam immer wieder folgenschwere Risse – beispielsweise bei der Frage, ob man Militärexporte in die Türkei stoppen sollte, nachdem Ankaras Truppen in Nordsyrien eingedrungen waren. Ein schlimmer Beitrag zum Gewichtsverlust der EU auf der Weltbühne.