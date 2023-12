Ukraine-Krieg, Hamas-Angriff & mehr Die Welt im Krieg und das Ringen mit einer neuen Achse des Bösen

Tod, Flucht, Zerstörung – die Aufmerksamkeit für gewaltsame Konflikte wechselte in diesem Jahr so schnell wie selten zuvor. Der Krieg Russlands in der Ukraine beschäftigt die Welt seit Februar 2022. Ende September 2023 stellte dann der Ölstaat Aserbaidschan mit seiner brutalen Eroberung der armenischen Enklave Berg Karabach die Länder vor vollendete Tatsachen. Den Menschen in dem jahrhundertelang von Armeniern bewohnten Gebiet blieb nur die Flucht. Und seit dem 7. Oktober beherrschte Israel die Schlagzeilen, nachdem die Terrororganisation Hamas den jüdischen Staat überfallen und 1200 Zivilisten teilweise bestialisch ermordet hatte. Die Gegenschläge Israels mit dem Ziel, die Terrororganisation Hamas im Gaza-Streifen zu zerschlagen, kosteten Tausende das Leben. In der Sahel-Zone rissen gewalttätige Militärs in Mali, Niger, Burkina Faso und im Tschad die Macht an sich. Die Franzosen als Garantiemacht der Demokratie in diesen Ländern haben sich flächendeckend zurückgezogen, die Deutschen wollten spätestens zum Ende des Jahres ihre Truppen aus Mali abziehen.