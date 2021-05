Interview Karl Lauterbach : „Astrazeneca spielt in der gleichen Liga wie andere Impfstoffe“

„Astrazeneca spielt in der gleichen Liga wie andere Impfstoffe“

Berlin Der Epidemiologe und Gesundheitsexperte der SPD hält es für richtig, den Wirkstoff für alle freizugeben. Die Risiken seien überschaubar.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach begrüßt eine Freigabe des Impfstoffs Astrazeneca für alle. Auch könne der Abstand zwischen der ersten und zweiten Impfung verringert werden, so Lauterbach im Gespräch mit unserer Redaktion.

Was Sie beschreiben, hat aber etwas mit dem schlechten Ruf und den damit verbundenen Ängsten zu tun.

LAUTERBACH Er spielt auf jeden Fall in der gleichen Liga wie andere Impfstoffe. Das habe ich immer gesagt. Astrazeneca hat eine sehr gute Schutzwirkung, gerade auch nach der ersten Impfung wirkt der Impfstoff schon sehr zuverlässig. Allerdings gilt auch: In der Praxis macht es keinen Unterschied, welchen Impfstoff man genommen hat, um die Erkrankung und einen schweren Verlauf zu verhindern.

LAUTERBACH Das kann man machen. Vier Wochen reichen als minimaler Abstand. Solche frühen Termine können in vielen Impfzentren ja auch vereinbart werden.

LAUTERBACH Ich schaue nur nach vorne. Das habe ich während der Pandemie immer so gehalten.

LAUTERBACH Wenn Astrazeneca für die Priorisierung nicht mehr vorgesehen ist, ist es umso wichtiger, dass sie in den Impfzentren und bei den Ärzten trotzdem weiter umgesetzt wird. Besonders muss die Priorisierung bei Biontech und Moderna eingehalten werden. Ansonsten würden wir in der dritten Welle, in der wir uns immer noch befinden, unnötig viele schwere Fälle riskieren.