Lizenzen für Schusswaffen : Israel kündigt Anti-Terror-Maßnahmen nach zwei Anschlägen in Jerusalem an

Israel kündigt Anti-Terror-Maßnahmen nach zwei Anschlägen in Jerusalem an

Jerusalem/Tel Aviv Palästinensische Attentäter töten und verletzen mehrere Menschen, weitere Anschlagspläne auf Israelis scheitern. Trotz Terrorgefahr demonstrieren im Land Zehntausende gegen die Regierung. Die kündigte scharfe Maßnahmen an.

Israels Sicherheitskabinett hat nach den beiden Terrorangriffen mit sieben Toten und fünf Verletzten in Ost-Jerusalem neue Maßnahmen zur Terror-Bekämpfung beschlossen. So sollen israelische Bürger etwa leichter und schneller Lizenzen für Schusswaffen bekommen.

Zweiter Anschlag in Israel am Samstag

Am Freitagabend, 27. Januar, hatte ein Attentäter auf Besucher einer Synagoge geschossen und sieben Menschen getötet sowie drei weitere verletzt. Am Samstag griff außerdem ein gerade mal 13 Jahre alter Junge zwei Männer in einer israelischen Siedlung in Ost-Jerusalem an. Der Palästinenser verletzte Vater und Sohn dabei schwer. Bewaffnete Passanten schossen schließlich auf den Jungen, der anschließend medizinisch versorgt wurde.