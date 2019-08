Interview Günther Oettinger : „Noch muss Großbritannien voll einzahlen“

Brüssel Der EU-Kommissar rechnet nicht mit einem harten Brexit. Bei der bevorstehenden Wahl in Sachsen und Brandenburg sieht er politische Mehrheiten ohne AfD.

Fast zehn Jahr war Günther Oettinger die deutsche Stimme in der Europäischen Kommission. In wenigen Wochen endet seine Amtszeit in Brüssel. Im SZ-Interview sagt er, was die deutschen Steuerzahler der Brexit kostet und wo er seine CDU bei den Landtagswahlen am kommenden Wochenende sieht.