Interview : „Die jahrelange Blockade beim Lobbyregister rächt sich jetzt“

Dass auch SPD-Abgeordnete in Masken-Deals verstrickt sind, hält Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider für „unvorstellbar“. Foto: imago images/Christian Spicker/imago stock

Berlin Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD hält es für notwendig, dass die Union „den Weg für Reformen in Sachen Transparenz“ freimacht.

Der Parlamentsgeschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, geht davon aus, dass keine SPD-Bundestagsabgeordneten in dubiose Masken-Deals verstrickt sind. Das Vorgehen der Union sei nicht ganz überzeugend, so Schneider im Gespräch mit unserer Redaktion.

Herr Schneider, was macht Sie so sicher, dass nicht auch SPD-Abgeordnete in Masken-Deals verstrickt sind?