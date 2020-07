Interview mit Andreas Dittmann zu Libyen : „Die EU setzt in diesem Konflikt auf das falsche Pferd“

Berlin Der Gießener Geograph ruft die EU zu einem Überdenken der bisherigen Libyen-Politik auf.

Seit er sich mit 18 Jahren als Student Geld beim Straßenbau in der Nähe von Sirte verdiente, hat das Interesse für Libyen Andreas Dittmann nicht losgelassen – und ist zu einem Forschungsschwerpunkt des Gießener Geographie-Professors geworden. Im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert der 61-Jährige die zugespitzte Lage in dem nordafrikanischen Land.

Es mischen schon länger viele ausländische Mächte auf den verschiedenen Seiten in Libyen mit, etliche mit Eingreiftruppen. Ist das bereits ein internationalisierter Bürgerkrieg, so ähnlich wie in Syrien?

DITTMANN Ein Minierfolg des Treffens war, dass alle Kontrahenten eingeladen und auch gekommen waren. Aber bei den Beschlüssen haben sich alle elf Teilnehmerstaaten in die Tasche gelogen. Der Waffenstillstand, der nur Waffenruhe genannt werden durfte, war nach zwei Tagen und 17 Stunden schon gebrochen, und das Waffenembargo wurde nur für die Seegrenze formuliert, nicht für den Landtransport. Außerdem galt es nicht für die gesamte Küstenlinie, sondern nur für den östlichen Teil. Warum? Weil im westlichen Bereich die Flüchtlinge auf die Überfahrt nach Europa warten und man Angst hatte, dort das Embargo zu kontrollieren. Man hätte ja in die Verlegenheit kommen können, Schiffbrüchige aufnehmen zu müssen.

DITTMANN Die damalige Einladung war auch eine Aktion zur Rettung des Regierungschefs Sarradsch, der durch die Truppen von General Haftar in arge Bedrängnis geraten war. Jetzt holt Sarradsch zum Gegenschlag gegen Haftar aus. Nur: Europa setzt hier auf die falschen Partner, und zwar nur, weil Sarradsch über Tripolis und den Westteil herrscht, wo die meisten afrikanischen Flüchtlinge sind. Seine Regierung wird von Muslimbrüdern-Milizen gestützt und hat mit westlichen Werten eigentlich wenig zu tun. Dass er jetzt auf dem Vormarsch Richtung Sirte ist, ist auch der Grund für die ägyptische Mobilmachung. Kairo hat Angst vor einem Machtzuwachs der Muslimbrüder. Außerdem wird Sarradsch von der Türkei unterstützt. Erdogan will mit den Flüchtlingen ein Pfund gegenüber Europa in die Hand bekommen. In der Ägäis hat er gelernt, wie stark das seine Position macht.