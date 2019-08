CSU-Politiker provoziert : Neue Debatte über Gewalt durch Migranten

München Für Aussagen über die Gewaltbereitschaft von Migranten erntet Bayerns Innenminister Herrmann Kritik.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat neu eingereisten Migranten ein erhöhtes Gewaltpotenzial unterstellt und sich damit massive Kritik von SPD, Linkspartei und Grünen eingehandelt. Es sei unbestreitbar, dass neue Migranten überproportional an Gewalttaten beteiligt seien, sagte Herrmann am Montag. „Einerseits müssen wir ganz klar jeder ausländerfeindlichen Hetze entgegentreten, aber auf der anderen Seite auch nicht blauäugig sein“, sagte der CSU-Politiker – „im Hinblick darauf, dass hier eben Menschen aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen, die dieses erfreuliche hohe Maß an Gewaltlosigkeit, wie wir das gerade in unserem Land über einen langjährigen, jahrhundertelangen Prozess erreicht haben, so nicht gewohnt sind.“ Er reagierte damit auf eine Frage nach den Aufsehen erregenden Gewalttaten der vergangenen Tage: die tödliche Attacke vom Frankfurter Hauptbahnhof und der Schwertangriff von Stuttgart. In beiden Fällen sind Migranten tatverdächtig.