Attentate auf Politiker und Asylsuchende geplant : Zwölf Festnahmen nach Razzia

Karlsruhe Die rechtsextreme Zelle wollte offenbar „bürgerkriegsartige Zustände“ herbeiführen.

Bei einer Razzia gegen eine als rechtsterroristisch eingestufte Gruppe in sechs Bundesländern hat die Bundesanwaltschaft am Freitag zwölf Männer vorläufig festnehmen lassen. Es handelt sich um vier mutmaßliche Mitglieder der Gruppierung und acht mutmaßliche Unterstützer, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte. Die Zelle wollte demnach offenbar durch Attentate auf Politiker, Asylsuche und Muslime „bürgerkriegsähnliche Zustände“ in Deutschland herbeiführen.