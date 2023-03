NRW-Initiative in Brüssel Zwischenerfolg beim Schutz der Medienfreiheit

Einen Sturm der Entrüstung hatte die Kommission mit ihrem Vorstoß zu mehr Medienfreiheit in Europa ausgerechnet bei den Exponenten der Medienfreiheit in Deutschland und einer Reihe anderer Staaten ausgelöst. Zwar stimmen sie dem Ziel zu, den staatlich drangsalierten Medien vor allem in Polen und Ungarn, inzwischen aber auch in Italien und Griechenland, zur Hilfe zu eilen um Medienfreiheit als Grundlage der Demokratie in Europa zu stärken. Doch dabei sei die Kommission weit über das Ziel hinausgeschossen, indem sie etwa eine Aufsichtsbehörde installieren will, die in Abstimmung mit der Kommission die Entwicklung in den Mitgliedsländern kontrollieren soll. Vor allem die deutsche Tradition von verfassungsrechtlich vorgeschriebener Staatsferne hat damit große Probleme. Deshalb hat sich in Deutschland auch eine einheitliche Position in den für Medien zuständigen Bundesländern gebildet.