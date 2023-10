SPD-Chef hält Grundsatzrede Zwischen Umfragen und Krieg – die SPD und die Zeitwende

Ein Jahr danach ist das Thema Militär und Sicherheit aktueller denn je: Der Krieg in der Ukraine dauert immer noch an, seit Samstag ist ein Krisenherd noch unklaren Ausmaßes dazu gekommen: „Wir stehen in diesen Stunden fest an der Seite Israels und werden sie auch in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten unterstützen, wenn es darum geht, mit diesem brutalen Terror klarzukommen und damit umzugehen“, beginnt Klingbeil. Die Terrorangriffe der islamistischen Hamas hätten die weltweite Unsicherheit verstärkt. Er spricht von einem brutalen, kaltblütigen, ekelhaften Terrorangriff. „Das Existenzrecht Israels ist durch nichts zu relativieren.“