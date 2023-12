Bundeskanzler Scholz auf der Klimakonferenz in Dubai Zwischen Haushaltskrise und Klimaclub: Kanzler Scholz in Dubai

Doch wie so oft überschattet die Innen- auch auf dieser Reise die Außenpolitik. Denn in Berlin besteigt am frühen Freitagmorgen ein recht müder Kanzler das Flugzeug. Seine Regierung befindet sich in der größten innenpolitischen Krise seit ihrem Amtsantritt vor zwei Jahren. Am Donnerstagabend ging das Licht im Kanzleramt erst um kurz nach 23 Uhr aus. Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) beraten derzeit nahezu ununterbrochen. Wie umgehen mit den Folgen des Karlsruher Haushaltsurteils, das die bisherigen Finanzplanungen für unwirksam erklärt hat? Der Zeitplan, den sich die Ampel beim Koalitionsausschuss am Mittwoch selbst gesetzt hat, ist eng: Bis zum Dienstag will man eine politische Lösung erreichen, dann soll ein Koalitionsausschuss tagen, damit am Mittwoch im Kabinett die Ministerriege einen Entschluss treffen kann und die Bereinigungssitzung im Haushaltsausschuss und Haushaltswoche im Bundestag noch in diesem Jahr erreicht werden können.