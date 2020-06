Fördergelder seit halbem Jahr : Zweifel an Wirkung von „Gute-Kita-Gesetz“

Berlin Seit einem halben Jahr bekommen die Länder über das sogenannte Gute-Kita-Gesetz viel Geld vom Bund für bessere Kitas. Gewerkschaften und Kinderschützer sehen bis jetzt aber keine großen Fortschritte und haben Zweifel, ob das Gesetz langfristig wirkt.

Über das „Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung“, wie das von Familienministerin Franziska Giffey (SPD) zum „Gute-Kita-Gesetz“ umgetaufte Förderprogramm eigentlich heißt, bekommen die Bundesländer bis 2022 5,5 Milliarden Euro. Am 16. Dezember vergangenen Jahres begann die Auszahlung.

Der Fachkräftemangel in den Erzieherberufen sei dramatisch. Gründe dafür seien die schlechte Bezahlung und die Arbeitsbedingungen. „Der mutmaßliche Mord an einem Kleinkind in Viersen, war ein historischer Einzelfall. Dass aber dennoch eine offensichtlich ungeeignete Erzieherin immer wieder neue Arbeitsstellen antreten konnte, zeigt, dass der Fachkräftemangel das vordringlichste Problem ist.“ Damit das Gute-Kita-Gesetz wirklich gute Kitas schaffe, müssten die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung für Erzieherinnen und Erzieher nachhaltig verbessert werden.

Die Kritik an den Gebührensenkungen oder -befreiungen ist nicht neu. Experten, Opposition und auch der Städte- und Gemeindebund hatten das wiederholt bemängelt. Familienministerin Giffey hatte entgegnet: „Wir wollen in beide Richtungen gehen: Wir wollen mehr Qualität in der Kindertagesbetreuung, aber wir wollen auch Zugang und Teilhabe ermöglichen. Wir haben immer noch Eltern in Deutschland, die sagen: Ich würde mein Kind gerne in die Kita geben, aber ich kann mir das nicht leisten.“