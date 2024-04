Kriminalität Zwei Ukrainer in Bayern getötet - Russe tatverdächtig

Murnau am Staffelsee · In der Kleinstadt Murnau werden zwei Ukrainer umgebracht. Kurze Zeit später wird ein Tatverdächtiger gefasst - ein Russe. Was weiß die Polizei über die Hintergründe des Falls?

28.04.2024 , 00:13 Uhr

Ob sich die drei Männer kannten, dazu konnte die Polizei zunächst noch nichts sagen (Symbolfoto). Foto: Hannes P Albert/dpa

Auf dem Gelände eines Einkaufszentrums in Murnau in Oberbayern sind am Samstagabend zwei Männer aus der Ukraine getötet worden. Die Polizei konnte kurz darauf einen Mann festnehmen, der als dringend tatverdächtig gilt. Es handelt sich dabei um einen 57 Jahre alten Russen. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Ob sich die drei Männer kannten, dazu konnte die Polizei zunächst noch nichts sagen. „Wir stehen noch ganz am Anfang der Ermittlungen“, sagte Polizeisprecher Daniel Katz. Die Tat habe sich gegen 17.15 Uhr vor einem Lebensmittelgeschäft in der Kleinstadt ereignet, sagte der Sprecher. Der Täter sei zunächst geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung sei dann recht schnell der 57-jährige Verdächtige gefasst worden. Die Beamten entdeckten ihn unter seiner Wohnanschrift in der Nähe des Tatortes. Opfer 23 und 36 Jahre alt Bei den Opfern handelt es sich nach Polizeiangaben um zwei ukrainische Staatsangehörige im Alter von 23 und 36 Jahren, die beide im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wohnten. Sie starben an Stichverletzungen - der ältere der beiden direkt am Tatort, der jüngere kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts des zweifachen Mordes auf. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den 57-Jährigen, er soll heute im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt werden. © dpa-infocom, dpa:240427-99-834847/2

(dpa)