Bundestagsabgeordnete : Zwei Monate Parlamentsferien - besser nicht zu weit weg?

Das Paul-Löbe-Haus und das Reichstagsgebäude spiegeln sich am frühen Morgen vor Beginn der Bundestagssitzung in der Spree. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Sommerpause und das bis Anfang September - klingt gut. Doch ob die Abgeordneten des Bundestags tatsächlich dann erst wieder nach Berlin zurückkommen werden, ist längst nicht ausgemacht.

Ukraine-Krieg, Gas-Krise, Corona-Pandemie - selten zuvor war ein Sommer so problembeladen wie dieser. Und alle Krisen könnten sich jederzeit zuspitzen und schnelles politisches Eingreifen erfordern. Der Bundestag hat sich zwar gerade in seine zweimonatige Sommerpause verabschiedet. Aber wird es dabei bleiben? Oder droht den 736 Abgeordneten eine Sondersitzung samt Urlaubsunterbrechung?

In den vergangenen Tagen wurde im Regierungsviertel gern an einen Satz des früheren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert erinnert. Der CDU-Mann entließ am 3. Juli 2015 die Abgeordneten mit der Bemerkung „Schwimmen Sie nicht zu weit raus“ in die Sommerpause. Damals boomte die Griechenland-Krise. Sie machte nur zwei Wochen später tatsächlich eine Sondersitzung nötig. Diesmal riet Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) den Abgeordneten, „regelmäßig in ihre Postfächer zu schauen“. Denn: „Es kann sein, dass ich Ihnen eine verpflichtende Dienstreise nach Berlin organisiere. Ich hoffe nicht, dass das so kommt.“