Terrorismus Zwei Männer bei RAF-Fahndung in Berlin festgenommen

Das BKA hatte die Bevölkerung am Freitag um Unterstützung bei der Suche nach Staub und Garweg gebeten. „Nach Festnahme in Berlin Fahndung nach 2 mutmaßlichen ehemaligen Terroristen der RAF“, schrieb das BKA auf X (früher Twitter). BKA und LKA Niedersachsen „bitten um Mithilfe“. Die Männer könnten sich auch in Berlin aufhalten, vermutete das LKA Niedersachsen. Trotz vorheriger Waffenfunde bei Klette bestehe für Berlin aber „keine konkrete Gefährdungslage“. Am Samstag veröffentlichte das LKA sehr detailierte aktuelle Fotos von Garweg.