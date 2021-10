Corona-Pandemie : Zwei Bundesländer lockern Maskenpflicht an Schulen

Eine FFP2-Maske liegt in einer Grundschule auf einem Tisch. In zwei Bundesländern greifen ab Montag Lockerungen bei der Maskenpflicht an Schulen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin Müssen Masken im Unterricht sein? Seit Tagen wird die Maskenpflicht in Schulen kontrovers diskutiert. Jetzt lockert Berlin die Regeln, Bayern schreibt generell keine Masken mehr vor.

In zwei Bundesländern greifen ab Montag Lockerungen bei der Maskenpflicht an Schulen. In Berlin wird dann die Maskenpflicht im Unterricht bis zur sechsten Klasse aufgehoben, in Bayern müssen an den Schulen dann im Unterricht generell keine Masken mehr getragen werden.