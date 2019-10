Ankündigung von Scheuer : Zusätzliche 900 Millionen Euro für den Radverkehr

„Wir arbeiten an besseren Radwegen auch für Lastenräder sowie Fahrradparkhäusern an Bahnhöfen“, sagt Scheuer. Foto: Christoph Soeder/dpa.

Berlin Verkehrsminister Andreas Scheuer hat angekündigt, bis 2023 rund 900 Millionen Euro zusätzlich für den Radverkehr in Deutschland auszugeben.

„Wir werden erstmals auch Infrastrukturprojekte der Länder und Kommunen vor Ort fördern“, sagte Scheuer. Ziel sei, den Straßenraum gerechter aufzuteilen und mehr Platz für das Rad zu schaffen. Noch in diesem Jahr sollten dafür Sonderprogramme auf den Weg gebracht werden. „Wir arbeiten an besseren Radwegen auch für Lastenräder sowie Fahrradparkhäusern an Bahnhöfen.“ Gefördert werden sollen zum Beispiel auch Fahrradbrücken oder -tunnel oder der Ausbau von Fahrradstraßen. Änderungen der Straßenverkehrsordnung, die Radfahrern mehr Platz und Sicherheit geben sollen, sind bereits in die Wege geleitet.