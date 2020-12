Debatte um Verbote und Privilegien : Eintritt künftig nur noch für Geimpfte?

Berlin/Homburg In der Debatte um Sonderrechte für Menschen mit Corona-Impfung – etwa bei Reisen – gibt es klare Aussagen. Aber auch viel Unsicherheit.

Man kann sich das leicht ausmalen: Am Eingang zum Club fragt der Türsteher nach dem Impfausweis. Wer den Urlaub bucht, gibt auch eine Impfpass-Nummer an. Kopfschütteln an der Hotelrezeption: In den Wellnessbereich leider nur mit Corona-Impfung. Ist das realistisch? Noch gibt es in Deutschland und weltweit längst nicht genug Impfstoff für alle, die sich piksen lassen wollen. Aber was ist in einem Jahr? Rechtspolitiker von SPD und Union prüfen ein gesetzliches Verbot von Sonderrechten für Menschen mit Corona-Impfung.