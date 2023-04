CDU-Zukunftskongress Die Union holt sich Nachhilfe beim Klimaschutz

Die Union will dagegenhalten. Nachhilfe holt sich Partei bei Startup-Unternehmen, die auf der Bühne ihr innovativen Produkte vorstellen und unter denen am Ende per Votum ein Preis ausgelotet wird. Nicht jeder versteht alles, was da erklärt wird. Vor allem aber hat die Union Ottmar Edenhofer eingeladen, ein renommierter Klimaforscher aus Potsdam. Edenhofer sagt: „Der Klimawandel ist eine sehr ernste Sache.“ Extremwettereignisse würden zunehmen. Mit der sozialen Marktwirtschaft habe man aber ein „hervorragendes“ Instrument für Innovationen und sozialen Ausgleich. Soziale Marktwirtschaft, da klingelt es bei der CDU, das war doch Ludwig Erhard, CDU-Wirtschaftsminister in den 1950er Jahren, der Mann des Wirtschaftswunders.