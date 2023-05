Zivilgesellschaft unter Druck Freiheit der Weltbevölkerung in Gefahr

Berlin · Selten war Engagement für andere so wichtig – und so gefährlich. Menschen, die sich für Geflüchtete einsetzen, geraten weltweit zunehmend unter Druck. Das zeigt der „Atlas der Zivilgesellschaft 2023“, der am Mittwoch in Berlin veröffentlicht wurde.

03.05.2023, 17:07 Uhr

Die fünf Kategorien der Zivilgesellschaft: offen (dunkelgrün), beeinträchtigt (grün), beschränkt (gelb), unterdrückt (orange) und geschlossen (rot). Foto: Brot für die Welt

Von Julia Stratmann

Das Entwicklungswerk „Brot für die Welt“ beleuchtet darin, unter welchen Bedingungen Menschen ihre Rechte wahrnehmen können und wo zivilgesellschaftliche Freiheiten beschränkt werden. In der sechsten Ausgabe des Reports liegt der Schwerpunkt auf sogenannten Flüchtlingshelfern – Bürger, welche die Verletzung von Menschenrechten dokumentieren und Notleidende unterstützen. Denn gerade sie geraten vielerorts in das Visier von autoritären Staaten oder Diktaturen. „Wer sich für Menschen einsetzt, die Schutz und Unterstützung am dringendsten brauchen, wird kriminalisiert, an der Arbeit gehindert oder bedroht“, sagte „Brot für die Welt“-Präsidentin Dagmar Pruin. Und das auch in Europa. Sie berichtete unter anderem von einem zehn Kilometer breiten Streifen vor der Grenze zu Belarus, wo sich Geflüchtete aufhielten und welchen die polnische Regierung zum Sperrgebiet erklärte. Medien und Hilfsorganisationen war es nicht erlaubt, sich ein Bild von der Lage dort zu machen. Von rechtlichen oder räumlichen Beschränkungen ihres Handelns über Diffamierungskampagnen bis hin zu Gefängnisstrafen und angedrohter Gewalt würden heute alle Facetten politischer Repression gegen Unterstützer von Geflüchteten und Migranten gestellt, wie es in dem Bericht heißt. Doch auch die Möglichkeiten, die eigene Meinung zu verbreiten, sich zu versammeln oder gegen Missstände vorzugehen, werden vielen Bürgern vorenthalten. Mehr als sechs Milliarden Menschen leben in Ländern, in denen diese Rechte beschränkt oder unterdrückt werden – das sind 85 Prozent der Weltbevölkerung. Die Daten basieren auf Erhebungen von Civicus, einem Netzwerk für bürgerschaftliches Engagement. Auf einer fünfstufigen Skala von „offen“ bis „geschlossen“ stuft der Atlas die Freiheiten für jedes Land ein. Länder wie Afghanistan, Myanmar und Russland stehen am untersten Ende dieser Skala. „Wir beobachten in vielen Regionen der Welt, dass die Einschränkung zivilgesellschaftlicher Handlungsräume unter einem rechtsstaatlichen Deckmäntelchen vorgenommen wird“, berichtete Silke Pfeiffer, Leiterin des Menschenrechtsreferats von „Brot für die Welt“. Das heißt: Staaten erlassen Gesetze, die sich direkt oder indirekt – zum Beispiel unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung – gegen Hilfsorganisationen richten. Als Beispiel nannte sie das 2012 in Russland eingeführte ausländische Agentengesetz, wonach sich alle Organisationen mit ausländischer Finanzierung registrieren und aufwendigen Auflagen unterwerfen müssen. Ein Gesetz, das weltweit bereits viele Nachahmer gefunden habe. „Am Beispiel Russland sehen wir, wohin es führen kann, wenn man über Jahre hinweg kritische Öffentlichkeit systematisch mundtot macht“, so Pfeiffer. Deutschland gehört laut Bericht zu einem der 38 Ländern, in denen zivilgesellschaftlichen Rechte – wie Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit – allen Bürgern ermöglicht werden. Nur drei Prozent der Weltbevölkerung leben in Staaten mit einer solchen offenen Zivilgesellschaft. Aber auch dort könne man nicht von „Paradiesen der Freiheit“ sprechen, wie Pruin entgegnete. Mit Blick auf die 80 Journalisten, die im vergangenen Jahr in Deutschland angegriffen wurden, sprach sie von „alarmierenden Entwicklungen“.

(jus)