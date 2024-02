Extremismus Zigtausende Demonstranten setzen Zeichen gegen rechts

Zigtausende Menschen haben am Wochenende in Hamburg, Stuttgart und anderen deutschen Städten gegen rechts demonstriert. Bei der dritten Großdemonstration in der Hansestadt seit Januar sprachen die Organisatoren um die Klimabewegung Fridays for Future zunächst von mehr als 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Polizei wollte erst nach Abschluss eine konkrete Zahl nennen. Musikalischer Höhepunkt war ein Auftritt der Hamburger Band Deichkind, die skandierte: „Wir wollen keine Nazis und keine AfD.“