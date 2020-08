Ziel kleinerer Bundestag : Union will rasche Lösung beim Wahlrecht

Berlin Im Streit um eine zukünftige Verkleinerung des Bundestags soll nun der Koalitionsausschuss eine Lösung finden. Doch es gibt weiter große Differenzen.

Trotz jahrelanger Debatten hat der Bundestag keine Reform des Wahlrechts zustande gebracht, um einem „Bläh-Parlament“ Einhalt zu gebieten. Doch nun soll es schnell gehen. Die Union pocht auf eine Lösung am kommenden Dienstag im Koalitionsausschuss. „Unser Ziel ist es, jetzt zu einer Entscheidung zu kommen“, sagte der Justiziar der Unionsfraktion, Ansgar Heveling, gestern in Berlin. Wie das genau gehen soll, blieb allerdings im Dunkeln. Denn die SPD hat andere Reformpläne als der Koalitionspartner.

709 Abgeordnete sitzen aktuell im Bundestag. So viele wie noch nie. Und nach der nächsten Wahl könnten es noch deutlich mehr werden. Der Grund: Jeder Wahlberechtigte in den 299 Wahlkreisen kann eine Erststimme für einen Direktkandidaten und eine Zweitstimme für eine Partei vergeben, deren Kandidaten auf den Landeslisten zusammengestellt sind. Im Idealfall kommen dadurch jeweils 299 Abgeordnete ins Parlament, womit die Regelgröße von 598 Mitgliedern erreicht wäre. Bei der letzten Bundestagswahl mussten jedoch 111 zusätzliche Sitze vergeben werden, denn wenn eine Partei mehr Direktmandate erzielt, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen, fallen Überhangmandate an, die in einem komplizierten Verfahren durch Ausgleichsmandate kompensiert werden – bis das Kräfteverhältnis zwischen den Parteien gemäß den Zweitstimmen wieder stimmt.