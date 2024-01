Antisemitismus Zentralrat: Jüdische Menschen machen sich oft unsichtbar

Aus Sorge vor Angriffen und Anfeindungen bemühen sich jüdische Menschen in Deutschland seit einigen Monaten, in der Öffentlichkeit weniger aufzufallen. Das berichtete der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, in Berlin. „Auch der Gottesdienstbesuch hat seit dem 7. Oktober abgenommen“, fügte er hinzu.