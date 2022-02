Russische Invasion : Zehntausende demonstrieren in Berlin gegen Ukraine-Krieg

Zehntausende demonstrieren in Berlin gegen Ukraine-Krieg

Demonstranten protestieren vor dem Brandenburger Tor gegen den Krieg in der Ukraine. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Weltweit regt sich der Protest gegen den Krieg in der Ukraine. In der deutschen Hauptstadt bekundeten die Menschen ihre Solidarität mit der Ukraine.

In Berlin sind am Sonntag mehr als Hunderttausend Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen.