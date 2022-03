Krieg : Zehntausende bei Demo in München gegen Angriff auf Ukraine

Demonstranten protestieren auf dem Königsplatz in München unter dem Motto «Frieden in Europa, Solidarität mit der Ukraine» gegen den Krieg in der Ukraine. Foto: Sven Hoppe/dpa

München Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat in München Zehntausende Menschen auf die Straße gebracht. Auch Ministerpräsident Söder nahm an der Demo teil.

Kinder trugen Transparente mit Aufschriften wie „Bitte lasst den Frieden gewinnen“ und „Frieden für alle“. An der Veranstaltung unter dem Motto „Frieden in Europa und Solidarität mit der Ukraine“ nahm am Mittwochabend auch Ministerpräsident Markus Söder teil. „Wir werden unter keinen Umständen einen Krieg, einen nicht provozierten Angriffskrieg in Europa akzeptieren, niemals“, sagte der CSU-Vorsitzende. „Jetzt sind wir alle Ukrainer und stehen auch zu dieser Verpflichtung“, ergänzte er mit Blick auf Hilfsleistungen aus Bayern.