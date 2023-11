Umstrittener Unkrautvernichter Zehn Jahre Laufzeitverlängerung für Glyphosat

So schwer sich die EU auch zunächst mit der Verlängerung der ursprünglich schon vor einem Jahr ausgelaufenen Glyphosat-Erlaubnis tat, so schnell entschied sie an diesem Donnerstagvormittag. Kaum hatte es unter den Vertretern der Mitgliedstaaten auch im Berufungsverfahren keine ausreichende Mehrheit für eine weitere Zulassung und auch keine für ein Verbot gegeben, war die EU-Kommission selbst an der Reihe. Und sie kündigte umgehend an, den umstrittenen Unkrautvernichter bis 2033 weiterhin zuzulassen. So hatte schon ihre Empfehlung nach vielen Monaten der Untersuchungen, Prüfungen und Auswertungen gelautet. Und obwohl einzelne Länder ihre Zustimmung angedeutet hatten für den Fall, dass es mehr Auflagen und weniger Laufzeit gäbe, blieb die Kommission bei ihrem Ursprungsentwurf.