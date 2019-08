Zahlen und Fakten : Wichtiges zur Brandenburg-Wahl

Zahlen: Brandenburg hat rund 2,5 Millionen Einwohner, davon sind etwa 2,1 Millionen Männer und Frauen wahlberechtigt. Es treten elf Parteien an.

Parlament: Dem Landtag gehören in der Regel 88 Abgeordnete an. Erringt eine Partei mehr Direktmandate in den 44 Wahlkreisen als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehenwürden, kommt es zu Überhang- und Ausgleichsmandaten.