Extremismus : Zahl politisch motivierter Straftaten erreicht Rekordwert

2021 ist die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Deutschland stark angestiegen. (Archivbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Berlin Die Zahl der politisch motivierten Straftaten ist 2021 stark angestiegen. Auch die Corona-Pandemie spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland so viele Straftaten mit politischem Hintergrund verübt worden wie in den vergangenen 20 Jahren nicht.