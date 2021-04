Kostenpflichtiger Inhalt: Studie zu Islam-Gläubigen : Viele Muslime fühlen sich Deutschland verbunden

Muslime beim Nachtgebet in der Abu Bakr Moschee in Frankfurt. Foto: dpa/Arne Dedert

Berlin Es muss ein heißes Eisen für das Innenministerium sein, was da an diesem Mittwochmittag in einer Gemeinschaftsschalte des eigenen Hauses und des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg vorgestellt wird.