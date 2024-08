Finanzielle Ausbildungshilfe Zahl der Bafög-Empfänger nimmt etwas zu

Laut den Daten wurde für die Förderung von Studierenden 2,9 Milliarden Euro (plus 17 Prozent) ausgegeben. Schülerinnen und Schüler bekamen 526 Millionen Euro (plus 0,9 Prozent). Die Studierenden erhielten im Schnitt 663 Euro (plus 52 Euro) im Monat, die Schülerinnen und Schüler 537 Euro (plus 20 Euro).