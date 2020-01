Migration : Zahl der Asylerstanträge 2019 weiter gesunken

Ein Schild mit der Aufschrift „Asyl“ in der Landeserstaufnahme für Asylbewerber (LEA) Karlsruhe. Foto: Uli Deck/dpa.

Berlin Es kommen weniger Schutzsuchende nach Deutschland. Die Zahl der Menschen, die hierzulande Asyl beantragten, ist erneut gesunken. Das Innenministerium berechnet ihre Zahl neuerdings anders.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

In Deutschland hat es im vergangenen Jahr 142.509 Asylerstanträge gegeben. Das teilte das Bundesinnenministerium am Mittwoch in Berlin mit. Damit ist die Zahl der Menschen, die hierzulande erstmals einen Asylantrag stellten, erneut gesunken - und zwar um ungefähr 20.000.

Das Ministerium selbst spricht von nur 111.094 Erstanträgen - wendet dabei aber eine neue Methodik an. Statt wie bisher alle Asylerstanträge zu zählen, klammern die Statistiker nun in Deutschland geborene Kinder Schutzsuchender aus, für die Asyl beantragt wird. Für in Deutschland geborene Kinder unter einem Jahr gab es im vergangenen Jahr 31.415 Asylerstanträge.

Bei Menschen - Kinder, Jugendliche oder Erwachsene -, die nach Deutschland eingereist sind und Asyl beantragt haben, spricht das Ministerium nun von „förmlichen grenzüberschreitenden Asylerstanträgen“. Die Hauptherkunftsländer dieser Menschen waren im vergangenen Jahr Syrien (26.435), der Irak (10.894) und die Türkei (10.275). Sowohl nach alter als auch nach neuer Methodik ist die Zahl der Asylerstanträge allerdings gesunken.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zeigte sich zufrieden: „Die Anzahl der Asylbewerber in Deutschland ist das dritte Jahr in Folge zurückgegangen. Das zeigt, dass die zahlreichen Maßnahmen der letzten Jahre gegen ungesteuerte Zuwanderung wirken. Gleichwohl bleibt der Migrationsdruck an den Außengrenzen und nach Deutschland weiterhin hoch“, erklärte er.

Neben der neuen Asylstatistik veröffentlichte das Innenministerium am Mittwoch auch den neuen Migrationsbericht, der vom Kabinett angenommen wurde. Daraus geht unter anderem hervor, dass an deutschen Hochschulen im Wintersemester 2018/1019 knapp 400.000 ausländische Studierende eingeschrieben waren. Davon sind etwa drei Viertel so genannte „Bildungsausländer“. Gemeint sind Studenten, die sich im Ausland oder an Studienkollegs für deutsche Hochschulen qualifiziert haben. Studienkollegs bereiten ausländische Interessenten für ein Studium an deutschen Universitäten vor.