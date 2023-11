Vor Treffen im Kanzleramt Zähes Ringen um einen Migrationspakt

Das lag vor allem daran, dass sich die von CDU und CSU geführten Länder am Vormittag überraschend mit dem Grünen-Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg auf neue Vorschläge für die Beratungen verständigten - darunter die Auslagerungen von Asylverfahren aus der EU. Bei den SPD-geführten Ländern sorgte das für massive Verärgerung. Die Verhandlungen der Länder zogen sich deshalb am frühen Abend noch hin. Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass es erst zwischen Scholz und den Ländern schwierig werden würde und sich die Verhandlungen bis in die Nacht ziehen.