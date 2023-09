EU-Gespräche Wüst macht Druck für Industriestrompreis

Die Wurzel des Problems seien die hohen Energiepreise, dort müsse man ansetzen für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, forderte Wüst. Auf die Frage, wie ein subventionierter Industriestrompreis bezahlt werden soll, verwies er auf die Bundesregierung. „Teurer als all das, was gerade diskutiert wird, wäre nur, nichts zu tun.“ Das würde jeden Monat Industriearbeitsplätze kosten und hohe Investitionssummen in Zukunftstechnologien gingen verloren. NRW hat aktuell den Co-Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz. In Brüssel wollten die Bundesländer am Donnerstag ihre Beratungen mit der EU fortsetzten.