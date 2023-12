Gesellschaft Wüst: In Krisenzeiten stärker für die Demokratie einstehen

Es komme aber nicht nur auf die Parteien, sondern auf jeden Einzelnen an. In Zeiten der Krisen und Unsicherheiten müsse die Gesellschaft zusammenstehen und umso mehr für Frieden, Freiheit und Demokratie einstehen, sagte Wüst. „Ich würde mir wünschen, dass in diesen Tagen viele Menschen im Land darüber nachdenken, was sie - bei allen Herausforderungen - an der Demokratie in unserem Land und in Europa haben.“