Energiekrise : „Wuchtiges Paket“: Koalition entscheidet über Entlastungen

Berlin Stundenlange Beratungen im Kanzleramt: Zuletzt war der Druck auf die Koalition immer mehr gewachsen. Nun wollen die Spitzen der Ampel spürbare Entlastungen auf den Weg bringen.

In der Krise um russisches Gas und steigende Preise will die Koalition Bürgerinnen und Bürger zielgenau entlasten. Die Spitzen des Ampelbündnisses berieten am Samstagnachmittag im Kanzleramt in Berlin stundenlang über ein Bündel verschiedener Maßnahmen. Ein Ende der Beratungen im Koalitionsausschuss von SPD, Grünen und FDP war zunächst nicht absehbar.